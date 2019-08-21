2019-08-21T01:46:19+03:00
Общество

Холодец или пельмени: томичи проголосуют за вкусный символ Томска

Мэрия предложила горожанам выбрать любимое сибирское блюдо
Татьяна Щукина
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Победят пельмени? Интрига...Победят пельмени? Интрига...Фото: Геннадий СИМАНОВ
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Вкусный символ Томска намерена выбрать администрация города накануне широкого празднования Дня Томича, намеченного на сентябрь. Как положено в демократическом обществе, выборы пройдут посредством честного голосования.

«Выбрать предлагается из семи вариантов, в числе которых уха томская, пельмени сибирские, блины, картофель с грибами, пироги с начинкой, драники и холодец», - назвали «имена кандидатов» в пресс-службе администрации города.

Проголосовать за свое любимое блюдо сибирской и томской кухни горожане могут на официальном портале МО «Город Томск». Вариант, получивший наибольшее число голосов, станет «Вкусным символом Томска» и главным блюдом, которое приготовят на ежегодном фестивале «Вкусное местное» на пл. Новособорной 7 сентября.

Голосование продолжится до 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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