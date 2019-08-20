Житель Томской области ранил знакомого из-за личной неприязни

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-20T10:05:47+03:00

В этом автомобиле потерпевший и обвиняемый "обменялись любезностями", после чего прогремело два выстрела. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru

Подсудимый не отрицал факт производства выстрелов из ружья, но утверждал, что хотел лишь напугать обидчика

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Александровский районный суд Томской области признал 30-летнего жителя д. Ларино виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – ч.1 ст.105 УК РФ (покушении на убийство) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Об этом говорится в сообщении прокуратуры Томской области.

Установлено, что в ноябре 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни из-за возникшего конфликта произвел с близкого расстояния не менее двух выстрелов дробовыми зарядами из охотничьего ружья в 23-летнего жителя райцентра, сидевшего на водительском месте в салоне легкового автомобиля. Получивший огнестрельные ранения верхних конечностей и тела, пострадавший сумел выехать на машине из села и обратиться за медицинской помощью. В это время подсудимый, демонстрируя ружье, угрожал убийством 17-летней девушке, которая во время стрельбы покинула салон автомобиля и осталась на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый не отрицал факт производства выстрелов из ружья, утверждая, что хотел только напугать своего обидчика. Однако выступивший государственным обвинителем прокурор района привел доказательства, опровергающие доводы подсудимого. С учетом высокой общественной опасности содеянного, прокурор настаивал на осуждении виновного к реальному лишению свободы. Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU