1 сентября отпразднует 61 тысяча томских школьников

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-20T09:01:17+03:00

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День знаний будет отмечаться в понедельник, 2 сентября. По данным департамента образования, нынче в школы Томска придет больше детей, чем в 2018 году, когда обучалось 59279 учеников. Число первоклассников также стало выше, в сентябре порог школы впервые переступят около 7 тысяч новых учеников. Как уже сообщалось, в этом году выросло и число стобалльников, в 2018 году наши школы, гимназии и лицеи подготовили 36 стобалльников, то в 2019 году таких рекордсменов было уже 50. Трое ребят - выпускники Лицея при ТПУ - набрали 100 балов по двум предметам.

Сегодня в образовательной системе Томска трудятся 7756 педагогических работников, из них – 3967 специалистов – в школах, 3124 - в детских садах, 655 – в системе дополнительного образования. Ряды томских педагогов пополнили 136 молодых учителей. Средний возраст учителей уже три года подряд составляет 44 года. В числе самых востребованных - учителя математики, физики, русского языка и литературы и иностранного языка.

Учителя иностранных языков требуются в связи с тем, что с этого года для учеников с 5 по 9 классы постепенно вводится обязательное изучение второго иностранного языка. В новом учебном году после капитального ремонта откроется школа № 53. Кроме того, школа «Эврика-развитие» начнет свою работу в новом здании в микрорайоне Зеленые горки на ул. П. Федоровского, которая будет работать в одну смену и примет 1100 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU