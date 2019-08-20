2019-08-20T08:56:29+03:00
На здоровье

В Томской области стартует вакцинация против гриппа

Тем, кто хочет защитить себя дополнительно, пришло время ставить прививку
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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По вопросам вакцинации и профилактики в регионе работает горячая линияПо вопросам вакцинации и профилактики в регионе работает горячая линияФото: "КП" Архив
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В течение недели (с 19 по 25 августа) в детские медучреждения Томской области поступят первые 54 тысячи дозы вакцины «Совигрипп». Это 43% от необходимого количества вакцины на следующий эпидсезон для детей.

Также до конца августа ожидается поставка препарата для проведения вакцинации взрослого населения.

Поставить прививку бесплатно можно детям с шести месяцев до 18 лет, студентам, медикам, работникам образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионерам, беременным и призывникам. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Для предприятий возможна массовая вакцинация по договору с больницей.

По вопросам вакцинации и профилактики работает горячая линия «Осторожно: грипп!» по телефонам: (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (бесплатный звонок с сотовых телефонов и для жителей Томской области).

По итогам эпидсезона 2018—2019 годов прививку от гриппа поставили более 458 тысяч жителей Томской области (47,8%), из них 114 786 — дети, 343 477 — взрослые. Как подчеркнули в облздраве, вакцинация предопределяет благополучное прохождение эпидсезона — общую статистику заболеваемости и отсутствие тяжелых случаев. В прошлом сезоне в регионе не зарегистрировано ни одного тяжелого осложнения среди привитых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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