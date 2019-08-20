Как и во всей стране, в Томской области, напомнили про День российского флага

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-20T09:03:53+03:00

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Об этом событии написали на портале областной администрации. В 1991 году чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России красно-сине-белый флаг (триколор). С тех пор именно этот день стал Днем флага.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел". Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

28 лет назад триколор «вернулся» на флагштоки. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации.

25 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии с законом, Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

ИСТОЧНИК KP.RU