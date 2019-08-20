В Томске отметили День тельняшки

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-20T08:48:27+03:00

День рождения тельняшки отмечают все, кто ее носил на службе

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День рождения тельняшки отмечают не только моряки, но и военнослужащие воздушно-десантных войск, бойцы спецподразделений МВД и ФСБ, пограничники и представители войск национальной гвардии Российской Федерации. Томская Росгвардия рассказала об этом символе и о службе. Своими воспоминаниями поделились Ветеран ОМОН томской Росгвардии старший прапорщик милиции в отставке Эдуард Волков, директор Томской региональной спортивно-патриотической организации «Сыны Отечества» рядовой запаса Антон Иглаков, обладатель крапового берета, и его заместитель - старший прапорщик запаса Дмитрий Тарасов.

Эдуард Волков с 1992 года служил в томском ОМОН, неоднократно отправлялся в командировки на Северный Кавказ. В крайнюю поездку, в 3-ю Чеченскую кампанию, за пять дней до возвращения домой, старший прапорщик милиции был ранен и по сей день проходит плановую диспансеризацию.

Директор спортивно-патриотической общественной организации «Сыны Отечества» Антон Иглаков служил в 604-м центре специального назначения «Витязь», участвовал в контртеррористической операции в республике Дагестане. В эфире передачи он рассказал, что положило начало созданию организации «Сыны Отечества». Во время боевых действий ему приходилось терять боевых товарищей, один из которых — героически погибший Дмитрий Козлов.

В память о друге Антон организовал «Мемориальный марафон», который ежегодно проходит 28 октября, в день гибели Дмитрия, в деревне Басандайка, где, к тому же, школа, в которой учился герой, носит его имя. Руководитель организации рассказал, какую военно-патриотическую работу они проводят с подрастающим поколением и о том, как интересно и многогранно провели время в лагере «Бородино» в подмосковье, откуда недавно вернулись.

Соратник Антона Иглакова — старший прапорщик запаса Дмитрий Тарасов — проходил службу в подразделении специального назначения «Рысь». Отправился служить на Северный Кавказ, когда ему еще и 19-ти не исполнилось. Твердо убежден, что «главное на службе — умение слышать командира и слушать дыхание и сердцебиение товарища».

Росгвардейцы уверены, что годы службы и участие в боевых действиях никогда не сотрутся из памяти, и всегда будут частью жизни настоящей и будущей.

ИСТОЧНИК KP.RU