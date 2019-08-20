Томичи в составе сборной России поучаствуют в чемпионате WorldSkills

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-20T07:43:14+03:00

Томские участники примут участие в мировом чемпионате в двух компетенциях. Фото: из открытых источников.

На чемпионате в Казани более 1 300 молодых профессионалов из 63 стран и регионов будут соревноваться по 56 компетенциям

Изменить размер текста: A A

С 22 по 27 августа в столице Татарстана пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», участие в котором примет томская команда. Это сообщение распространила во вторник пресс-служба обладминистрации.

В составе российской сборной Томскую область будут представлять Умар Гетагазов, Никита Гузеев и Геннадий Коваленко. В качестве эксперта выступит преподаватель Томского техникума информационных технологий Илья Палатов, он будет оценивать конкурсантов в компетенции «Разработка программных решений с использованием блокчейн технологий».

Уточняется, что томские участники будут соревноваться в российской сборной по двум компетенциям: 14-летний Умар Гетагазов (Томский физико-технический лицей) — в юниорской группе компетенции «Веб-дизайн и разработка», а студенты 3-го курса Томского техникума информационных технологий Никита Гузеев и Геннадий Коваленко — в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий».

ИСТОЧНИК KP.RU