Томичи в составе сборной России поучаствуют в чемпионате WorldSkills
С 22 по 27 августа в столице Татарстана пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», участие в котором примет томская команда. Это сообщение распространила во вторник пресс-служба обладминистрации.
В составе российской сборной Томскую область будут представлять Умар Гетагазов, Никита Гузеев и Геннадий Коваленко. В качестве эксперта выступит преподаватель Томского техникума информационных технологий Илья Палатов, он будет оценивать конкурсантов в компетенции «Разработка программных решений с использованием блокчейн технологий».
Уточняется, что томские участники будут соревноваться в российской сборной по двум компетенциям: 14-летний Умар Гетагазов (Томский физико-технический лицей) — в юниорской группе компетенции «Веб-дизайн и разработка», а студенты 3-го курса Томского техникума информационных технологий Никита Гузеев и Геннадий Коваленко — в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий».
ИСТОЧНИК KP.RU