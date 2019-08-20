2019-08-20T07:18:19+03:00
Общество

Томский «Праздник топора»: спешите увидеть и... попробовать

С 23 по 25 августа для гостей фестиваля народных ремесел в сельском парке «Околица» будут организованы кулинарные мастер-классы, дегустации томской гастрономии и кулинарные шоу
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Отведайте нашей каши: работа не топорная! Фото: ludytomska.ruОтведайте нашей каши: работа не топорная! Фото: ludytomska.ru
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По сообщению пресс-службы администрации Томской области, практические, образовательные и развлекательные мероприятия на «вкусные» темы для посетителей праздника пройдут с 23 по 25 августа в павильонах предприятий, 25 августа - на специальной гастрономической площадке. Здесь можно будет попробовать сок чаги, напитки на основе кедрового молочка и фруктово-ягодных соусов, кофе по-турецки, «Кашу из топора», а также поучаствовать в соревнованиях по скоростному поеданию хот-догов. Уточняется, что в субботу, 24 августа, в 13 часов на центральной сцене «Околицы» развернется гастрономический турнир «На топорах». В состязании примут участие восемь поваров из томских кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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