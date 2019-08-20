Томича осудили за пропаганду терроризма в Интернете
Молодой человек под вымышленным именем размещал на своей странице в социальной сети материалы с положительной оценкой терактов и публично оправдывал их участников
Молодой томич публично поддерживал террористов в соцсетях. Фото: из открытых источников.
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Пресс-служба следственного комитета РФ по Томской области сообщает, что Дальневосточный окружной суд приговорил жителя Томска к 5 годам колонии общего режима, а также запретил ему два года пользоваться Интернетом. По версии следствия, 23-летний молодой человек под вымышленным именем размещал на своей странице в социальной сети материалы с положительной оценкой терактов и публично оправдывал их участников
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU