Томский «Сибкабель» выпустил первые 3 тонны высокомодульной резины

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-20T06:55:51+03:00

Срок службы кабельной продукции из такого материала может увеличиться до 30 лет

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Гранулированная первая партия высокомодульной резины на основе этиленпропиленового каучука - первая партия новой продукции. Объем выпуска составил 3 тонны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Сибкабель» активно осваивает производство новых кабельных изделий, в том числе в рамках программы импортозамещения, улучшая существующие характеристики продукции. Последняя по времени разработка — высокомодульная этиленпропиленовая резина — прошла испытания и доказала свою конкурентоспособность. Использование высококлассного сырья и материалов наряду с четким соблюдением технологии и производственным контролем гарантирует высокое качество продукции «Сибкабеля», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Уточняется, что высокомодульная этиленпропиленовая резина в сравнении со стандартными изоляционными материалами обеспечивает высокую прочность конструкции кабеля и ее небольшие геометрические размеры. Срок службы такого кабеля увеличивается до 30 лет, а востребован он в различных отраслях. В будущем новая резина будет использована для серийного промышленного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU