2019-08-20T06:07:36+03:00
Есть работа!

Руководство томской больницы сократило работникам зарплату без их ведома

Коллектив МСЧ «Строитель» незаконно недополучил треть миллиона рублей
Татьяна Щукина
Поделиться:
Для защиты прав сотрудников МСЧ "Строитель" потребовалось вмешательство прокуратурыДля защиты прав сотрудников МСЧ "Строитель" потребовалось вмешательство прокуратурыФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Томская прокуратура провела проверку работы одного из крупнейших медучреждений города в связи с поступившей жалобой от семи сотрудников организации. Работники Медсанчасти «Строитель» сообщили, что им урезали зарплату, о чем они узнали только в процессе получения денег за отработанный месяц. Общий размер недоплаты членам коллектива составил около 300 тысяч рублей.

«Установлено, что в январе и феврале 2019 года ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» изданы приказы, согласно которым была изменена система оплаты труда, размер заработной платы отдельных работников был снижен. Однако вопреки требованиям закона работники организации с данными приказами ознакомлены не были, о произошедших изменениях узнали лишь когда получили зарплату в меньшем размере», — сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате вмешательства представителей закона, удержанные денежные средства пострадавшим работникам были доначислены.

В прокуратуре отметили, что обо всех изменениях условий трудового договора работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Томской области ранил знакомого из-за личной неприязни
1 сентября отпразднует 61 тысяча томских школьников
В Томской области стартует вакцинация против гриппа
Как и во всей стране, в Томской области, напомнили про День российского флага
В Томске отметили День тельняшки
Томичи в составе сборной России поучаствуют в чемпионате WorldSkills
Томский «Праздник топора»: спешите увидеть и... попробовать
Томича осудили за пропаганду терроризма в Интернете
Томский «Сибкабель» выпустил первые 3 тонны высокомодульной резины
Томская прокуратура за полгода выявила около 350 нарушений прав инвалидов
В Томской области дополнительно установлено 2300 контейнеров для мусора
Три участка дорог в Томске закроют для движения автомобилей
Томская компания разработала отечественный вариант игрушки «Лизун»
В Томске объявлен конкурс селфи с дикими животными
Сотрудник банка в Томске помог арестовать автомобиль соседа-должника
Томскую области посетила делегация Международного общества культуры дерева