Руководство томской больницы сократило работникам зарплату без их ведома

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-20T06:07:36+03:00

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Томская прокуратура провела проверку работы одного из крупнейших медучреждений города в связи с поступившей жалобой от семи сотрудников организации. Работники Медсанчасти «Строитель» сообщили, что им урезали зарплату, о чем они узнали только в процессе получения денег за отработанный месяц. Общий размер недоплаты членам коллектива составил около 300 тысяч рублей.

«Установлено, что в январе и феврале 2019 года ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» изданы приказы, согласно которым была изменена система оплаты труда, размер заработной платы отдельных работников был снижен. Однако вопреки требованиям закона работники организации с данными приказами ознакомлены не были, о произошедших изменениях узнали лишь когда получили зарплату в меньшем размере», — сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате вмешательства представителей закона, удержанные денежные средства пострадавшим работникам были доначислены.

В прокуратуре отметили, что обо всех изменениях условий трудового договора работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU