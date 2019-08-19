2019-08-19T12:31:49+03:00
Общество

Томская прокуратура за полгода выявила около 350 нарушений прав инвалидов

В результате принятых мер восстановлены права значительного количества граждан социально уязвимой категории
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Права инвалидов зачастую приходится отстаивать в судебном порядке. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruПрава инвалидов зачастую приходится отстаивать в судебном порядке. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
Изменить размер текста:

В связи с ненадлежащим обеспечением доступа в помещения медицинских организаций государственной и частной систем здравоохранения, прокурорами Томска внесено 20 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений законодательства, 9 должностных лиц привлечены к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Также сообщается, что допускались нарушения прав инвалидов на льготное лекарственное обеспечение. После прокурорского вмешательства девять федеральных льготников в Томске, Верхнекетском, Шегарском, Кожевниковском районах области были обеспечены лекарственными препаратами, в том числе шестеро – после обращения прокуроров в суд.

Выявлялись нарушения в организациях стационарного социального обслуживания. К примеру, прокуратурой ЗАТО Северск в ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и факты ненадлежащего медицинского обеспечения людей с ограничениями по здоровью.

Прокурорское вмешательство требовалось в связи с нарушением прав инвалидов в сфере трудовой занятости. В частности, в Томске выявлен факт непредставления работодателем одной из организаций, осуществляющей деятельность по программному обеспечению, органам службы занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов. По постановлению прокурора города, виновное лицо привлечено к административной ответственности ст.19.7 КоАП РФ.

Реагировали прокуроры и на факты несоблюдения порядка предоставления инвалидам средств технической реабилитации. Так, прокуратуры Кировского района Томска и Парабельского района в интересах граждан, страдающих слабым зрением и слухом, в судебном порядке добились обеспечения инвалидов такими техническими средствами реабилитации, как специальное устройство для чтения «говорящих книг» и телефонное устройство с текстовым выходом. По результатам рассмотрения представления прокурора ЗАТО Северск, инвалид 1 группы по профессиональному заболеванию обеспечен заушным цифровым слуховым аппаратом, вкладышем ушным индивидуального изготовления, а также телевизором с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.

Кроме того, в связи с изменением федерального законодательства прокуратура области предложила региональному Департаменту социальной защиты населения своевременно провести работу по корректировке перечня документов, необходимых для предоставления инвалидам мер социальной поддержки, оказания государственных услуг, реализации иных прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области дополнительно установлено 2300 контейнеров для мусора
Три участка дорог в Томске закроют для движения автомобилей
Томская компания разработала отечественный вариант игрушки «Лизун»
В Томске объявлен конкурс селфи с дикими животными
Сотрудник банка в Томске помог арестовать автомобиль соседа-должника
Томскую области посетила делегация Международного общества культуры дерева
Житель Томской области на неисправном мотоцикле совершил ДТП и скрылся
Шестиполосную дорогу от «Богашёво» протяженностью 1,3 км достроят в этом году в Томске
В Томске средняя зарплата на 16% ниже, чем в среднем по России
Пассажир Toyota попал в реанимацию после страшного ДТП в центре Томска
Томские предпенсионеров обучат работать кондитерами и парикмахерами
Сауну на Каштаке в Томске закрыли по требованию прокуратуры
Томский дальнобойщик выплатил 0,5 млн. долга, чтобы ездить в загранкомандировки
Карантин по гриппу в томских школах снижает риск заболеть?
В Томской области начали копать картошку
Томичи получили горячую воду после вмешательства прокуратуры
Конкурс на лучший мед с дегустацией пройдет в субботу в Томске
Томич оскорбил полицейских при исполнении ими должностных обязанностей
В рамках празднования Дня Томича в городе пройдет любительский забег
В Томском районе пройдет рафтинг-форум
Жительница Томской области обманом получила более полмиллиона рублей за чужое имущество
Площадку для выгула собак начали делать в Советском районе Томска
Томский «Кванториум» обучает педагогов из СФО
На директора томского «Комбината Спецобслуживания» возбуждено уголовное дело
Возобновится авиасообщение Томск – Кедровый, прерванное 13 лет назад
Томич похитил у предприятия автобус «ПАЗ»