Томская прокуратура за полгода выявила около 350 нарушений прав инвалидов

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-19T12:31:49+03:00

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В связи с ненадлежащим обеспечением доступа в помещения медицинских организаций государственной и частной систем здравоохранения, прокурорами Томска внесено 20 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений законодательства, 9 должностных лиц привлечены к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Также сообщается, что допускались нарушения прав инвалидов на льготное лекарственное обеспечение. После прокурорского вмешательства девять федеральных льготников в Томске, Верхнекетском, Шегарском, Кожевниковском районах области были обеспечены лекарственными препаратами, в том числе шестеро – после обращения прокуроров в суд.

Выявлялись нарушения в организациях стационарного социального обслуживания. К примеру, прокуратурой ЗАТО Северск в ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и факты ненадлежащего медицинского обеспечения людей с ограничениями по здоровью.

Прокурорское вмешательство требовалось в связи с нарушением прав инвалидов в сфере трудовой занятости. В частности, в Томске выявлен факт непредставления работодателем одной из организаций, осуществляющей деятельность по программному обеспечению, органам службы занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов. По постановлению прокурора города, виновное лицо привлечено к административной ответственности ст.19.7 КоАП РФ.

Реагировали прокуроры и на факты несоблюдения порядка предоставления инвалидам средств технической реабилитации. Так, прокуратуры Кировского района Томска и Парабельского района в интересах граждан, страдающих слабым зрением и слухом, в судебном порядке добились обеспечения инвалидов такими техническими средствами реабилитации, как специальное устройство для чтения «говорящих книг» и телефонное устройство с текстовым выходом. По результатам рассмотрения представления прокурора ЗАТО Северск, инвалид 1 группы по профессиональному заболеванию обеспечен заушным цифровым слуховым аппаратом, вкладышем ушным индивидуального изготовления, а также телевизором с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.

Кроме того, в связи с изменением федерального законодательства прокуратура области предложила региональному Департаменту социальной защиты населения своевременно провести работу по корректировке перечня документов, необходимых для предоставления инвалидам мер социальной поддержки, оказания государственных услуг, реализации иных прав.

ИСТОЧНИК KP.RU