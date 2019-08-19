В Томской области дополнительно установлено 2300 контейнеров для мусора

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-19T09:04:05+03:00

С января по август изо всех районов, включая областной центр, региональные операторы по обращению с ТКО вывезли 500 тысяч кубометров мусора, что на 30% превышает количество отходов за аналогичный период 2018 года

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По словам заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, рост объемов связан с ликвидацией несанкционированных свалок во всех населенных пунктах, куда зашли региональные операторы. Кроме того, с начала 2019 года весь поток ТКО отслеживается и централизованно поступает только на полигоны, а не складируется в непредназначенных для этого местах.

«За счет средств областного бюджета в муниципальных образованиях Томской области дополнительно установлено более 2300 контейнеров, их регулярные поставки будут продолжаться вплоть до декабря», — цитирует пресс-служба областной администрации комментарий вице-губернатора Андрея Кнорра. Ситуация стабилизировалась.

ИСТОЧНИК KP.RU