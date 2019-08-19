2019-08-19T09:01:03+03:00
Схема проезда

Три участка дорог в Томске закроют для движения автомобилей

Одно из перекрытий – на 10 дней
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Водителей просят выбирать другие маршруты.Водителей просят выбирать другие маршруты.Фото: "КП" Архив
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Движение транспорта ограничат сразу на трех участках в связи с ремонтом тепловых магистралей, об этом сообщает администрация города Томска.

До 20 августа будет ограничено движение транспорта с перекрытием одной полосы по улице Карла Маркса, в районе дома № 47.

До 21 августа перекроют движение по улице Кривая на участке от улицы Белозерской до переулка Школьного.

До 29 августа ограничат движение транспортных средств по улице Говорова на участке от здания № 58 до здания № 62.

Водителей просят выбирать другие маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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