Томская компания разработала отечественный вариант игрушки «Лизун»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-19T08:50:24+03:00

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Слаймы - хайповая тема, дети коллекционируют их, смешивают сами. В России промышленных производителей слайма три, включая томскую компанию «Новая химия». Спрос на игрушку есть, в апреле производители расширили производство, сообщается на Региональном инновационном портале. Добавляется, что линейка слаймов от томичей сейчас насчитывает около 50 видов.

ИСТОЧНИК KP.RU