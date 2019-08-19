2019-08-19T08:50:24+03:00
Общество

Томская компания разработала отечественный вариант игрушки «Лизун»

По словам создателей, новый продукт экологичен и состоит из гипоаллергенных компонентов.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Слайм ("Лизун") пользуется популярностью у ребятишек. Фото: из открытых источников.Слайм ("Лизун") пользуется популярностью у ребятишек. Фото: из открытых источников.
Изменить размер текста:

Слаймы - хайповая тема, дети коллекционируют их, смешивают сами. В России промышленных производителей слайма три, включая томскую компанию «Новая химия». Спрос на игрушку есть, в апреле производители расширили производство, сообщается на Региональном инновационном портале. Добавляется, что линейка слаймов от томичей сейчас насчитывает около 50 видов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томская прокуратура за полгода выявила около 350 нарушений прав инвалидов
В Томской области дополнительно установлено 2300 контейнеров для мусора
Три участка дорог в Томске закроют для движения автомобилей
В Томске объявлен конкурс селфи с дикими животными
Сотрудник банка в Томске помог арестовать автомобиль соседа-должника
Томскую области посетила делегация Международного общества культуры дерева
Житель Томской области на неисправном мотоцикле совершил ДТП и скрылся
Шестиполосную дорогу от «Богашёво» протяженностью 1,3 км достроят в этом году в Томске
В Томске средняя зарплата на 16% ниже, чем в среднем по России
Пассажир Toyota попал в реанимацию после страшного ДТП в центре Томска
Томские предпенсионеров обучат работать кондитерами и парикмахерами
Сауну на Каштаке в Томске закрыли по требованию прокуратуры
Томский дальнобойщик выплатил 0,5 млн. долга, чтобы ездить в загранкомандировки
Карантин по гриппу в томских школах снижает риск заболеть?
В Томской области начали копать картошку
Томичи получили горячую воду после вмешательства прокуратуры
Конкурс на лучший мед с дегустацией пройдет в субботу в Томске
Томич оскорбил полицейских при исполнении ими должностных обязанностей
В рамках празднования Дня Томича в городе пройдет любительский забег
В Томском районе пройдет рафтинг-форум
Жительница Томской области обманом получила более полмиллиона рублей за чужое имущество
Площадку для выгула собак начали делать в Советском районе Томска
Томский «Кванториум» обучает педагогов из СФО
На директора томского «Комбината Спецобслуживания» возбуждено уголовное дело
Возобновится авиасообщение Томск – Кедровый, прерванное 13 лет назад
Томич похитил у предприятия автобус «ПАЗ»