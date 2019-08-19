В Томске объявлен конкурс селфи с дикими животными

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-19T08:40:15+03:00

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«Облкомприрода» вновь объявила конкурс фото с животными. Он проходит уже в третий раз и называется «Экоселфи — селфи с пользой!»,

В этом году фото принимаются по четырем номинациям: «Экодело» (фотографии с места проведения любой природоохранной акции), «Экопривычки» (фото, отражающее идеи использования в быту вещей из вторичных ресурсов) и «Международная» (для участников из других регионов и стран, входящих в Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии) и «Дикие животные Томской области». Для участия в конкурсе томичи должны предоставить фотографии с любым диким животным до 31 октября на электронную почту ecoselfi@gmail.com, также фото можно выложить в своем аккаунте Instagram с хештегом #ecoselfi2019 (прислать работу на почту организаторов все равно необходимо).

Согласно положению о конкурсе, фото с домашними питомцами, охотничьими трофеями и животными, находящимися в неволе, к участию в конкурсе не допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU