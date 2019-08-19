Томскую области посетила делегация Международного общества культуры дерева
Рабочий визит продлится с 19 по 26 августа
Эксперты из-за рубежа посетят томский "Праздник топора - 2019". Фото: из открытых источников.
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Инициатором визита руководства Международного общества культуры дерева в Томскую область выступил один из организаторов Всемирного дня леса — Луис Ята (Гватемала), участвовавший в конкурсе мастеров по дереву на «Празднике топора» - 2018. Эту информацию распространила в понедельник пресс-служба областной администрации.
В рамках недельного визита делегация побывает на фестивальной площадке «Праздника топора» в парке «Околица», в Томском музее леса, посетит фабрику деревянных игрушек, компании «САВА», «Сибирьлес», познакомится с деревянным зодчеством Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU