Томскую области посетила делегация Международного общества культуры дерева

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-19T08:31:42+03:00

Рабочий визит продлится с 19 по 26 августа

Изменить размер текста: A A

Инициатором визита руководства Международного общества культуры дерева в Томскую область выступил один из организаторов Всемирного дня леса — Луис Ята (Гватемала), участвовавший в конкурсе мастеров по дереву на «Празднике топора» - 2018. Эту информацию распространила в понедельник пресс-служба областной администрации.

В рамках недельного визита делегация побывает на фестивальной площадке «Праздника топора» в парке «Околица», в Томском музее леса, посетит фабрику деревянных игрушек, компании «САВА», «Сибирьлес», познакомится с деревянным зодчеством Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU