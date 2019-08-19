2019-08-19T08:18:59+03:00
Происшествия

Житель Томской области на неисправном мотоцикле совершил ДТП и скрылся

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Двигаясь ночью по дороге на неисправном мотоцикле, водитель совершил наезд на женщину. Фото: из открытых источников.Двигаясь ночью по дороге на неисправном мотоцикле, водитель совершил наезд на женщину. Фото: из открытых источников.
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По сообщению прокуратуры Томской области, исполняющий обязанности прокурора Бакчарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п «б» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый, не имея права на управление транспортным средством, двигался ночью по автомобильной дороге села Бакчар на мотоцикле ИЖ Планета-5, у которого отсутствовали световые приборы и была неисправна тормозная система. В ходе движения мотоцикл занесло на обочину, где он совершил наезд на женщину, шедшую в попутном направлении со своим супругом.

В результате столкновения пострадавшей были причинены телесные повреждения, в том числе в виде перелома затылочной кости, закрытой черепно-мозговой травмы, открытого перелома костей левой голени. Обвиняемый, осознавая факт совершения ДТП, скрылся с места аварии.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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