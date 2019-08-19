2019-08-19T07:07:47+03:00
Экономика

В Томске средняя зарплата на 16% ниже, чем в среднем по России

Аналитики выяснили, в чем основные отличия рынка труда в нашем регионе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Самыми простыми для трудоустройства в нашем городе стали три сферыСамыми простыми для трудоустройства в нашем городе стали три сферыФото: "КП" Архив
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Портал hh.ru проанализировал вакансии и резюме в Томске и по всей России, чтобы сравнить основные показатели рынка труда этим летом.

Самыми популярными сферами у работодателей в нашем городе оказались «Продажи» (24%), «Производство» (15%) и ИТ (13%). По России топ-3 выглядит следующим образом» «Продажи» (29%), «Рабочий персонал» (12%) и «Производство» (11%).

В Томске самая большая доля кандидатов в сфере «Начало карьеры, студенты» (21%), «Продажи» (11%) и «Производство» (9%). По России первые две строчки выглядят так же, но с долей в 15% и 14% соответственно, а вот третью занимает «Административный персонал (7%).

Проще всего найти работу в стране в «Консультировании», «Инсталляции и сервисе» и в «Рабочем персонале», в этих сферах на одно предложение претендуют примерно по одному кандидату. В среднем по стране на одну вакансию претендует примерно шесть человек, в Томске эта цифра равна пяти. Самыми простыми для трудоустройства в нашем городе стали «Консультирование», «Страхование» и «Домашний персонал».

Отрицательная динамика вакансий, если рассмотреть данные по стране, этим летом наблюдается в банковской сфере, -21%. В Томске стало меньше предложений в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» -6%.

Наконец, самое главное, зарплаты. В Томске средняя предлагаемая зарплата на 16% ниже общероссийских данных. А ожидание соискателей (зарплата, указанная в резюме) меньше на 22%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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