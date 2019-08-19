2019-08-19T05:44:52+03:00
Происшествия

Пассажир Toyota попал в реанимацию после страшного ДТП в центре Томска

При столкновении двух иномарок одно из авто врезалось в столб
Татьяна Щукина
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Место происшествияМесто происшествияФото: СОЦСЕТИ
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Поздним вечером воскресенья, 18 августа, на главной автомагистрали Томска произошла серьезная авария с участием двух иномарок. ДТП произошло около 23.00 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Беленца. От удара одна из машин сломала ограждение и влетела на тротуар, получив крупные повреждения.

К месту аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Как рассказали представители пресс-службы Управления МВД по Томской области, в автомобилях Kia и Toyota Avensis находились три человека – два водителя и пассажир. Пассажиру Toyota потребовалась помощь реанимационной бригады. Пешеходы, оказавшиеся вблизи места происшествия не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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