Пассажир Toyota попал в реанимацию после страшного ДТП в центре Томска

СЕГОДНЯ 05:44 2019-08-19T05:44:52+03:00

При столкновении двух иномарок одно из авто врезалось в столб

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Поздним вечером воскресенья, 18 августа, на главной автомагистрали Томска произошла серьезная авария с участием двух иномарок. ДТП произошло около 23.00 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Беленца. От удара одна из машин сломала ограждение и влетела на тротуар, получив крупные повреждения.

К месту аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Как рассказали представители пресс-службы Управления МВД по Томской области, в автомобилях Kia и Toyota Avensis находились три человека – два водителя и пассажир. Пассажиру Toyota потребовалась помощь реанимационной бригады. Пешеходы, оказавшиеся вблизи места происшествия не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU