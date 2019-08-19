Пассажир Toyota попал в реанимацию после страшного ДТП в центре Томска
Поздним вечером воскресенья, 18 августа, на главной автомагистрали Томска произошла серьезная авария с участием двух иномарок. ДТП произошло около 23.00 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Беленца. От удара одна из машин сломала ограждение и влетела на тротуар, получив крупные повреждения.
К месту аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Как рассказали представители пресс-службы Управления МВД по Томской области, в автомобилях Kia и Toyota Avensis находились три человека – два водителя и пассажир. Пассажиру Toyota потребовалась помощь реанимационной бригады. Пешеходы, оказавшиеся вблизи места происшествия не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU