2019-08-18T15:19:04+03:00
Образование и работа

Томские предпенсионеров обучат работать кондитерами и парикмахерами

Первую группу пожилых людей начнут учить с конца августа
Татьяна Щукина
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Лишняя профессия к пенсии не помешает!Лишняя профессия к пенсии не помешает!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Предпенсионеры Томской области получат возможность освоить новые профессии за счет государства (в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»).

«С 27 августа первая группа предпенсионеров пройдет обучение в Томском колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг по специальностям «Кондитерское дело» и «Парикмахерское искусство», - рассказала пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что образовательная программа для пожилых людей составлена с учетом требований компетенций WorldSkills Russia. Слушатели будут учиться в течение 2-3 месяцев в зависимости от выбранной программы и графика занятий (с отрывом или без отрыва от производства).

Каждый выпускник получит документа об обучении и «Скиллс Паспорт», подтверждающий его профессиональные умения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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