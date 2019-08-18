2019-08-18T13:44:11+03:00
Общество

Сауну на Каштаке в Томске закрыли по требованию прокуратуры

Заведение угрожало пожарной безопасности многоэтажного дома
Татьяна Щукина
Поделиться:
Сауна в многоэтажке для клиентов – радость, а для соседей – ужасСауна в многоэтажке для клиентов – радость, а для соседей – ужасФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В подвале одного из многоквартирных домов на ул. 79-й Гвардейской дивизии теперь не будет работаь круглосуточная сауна. Решение о запрете ее эксплуатации принято судом Ленинского района г.Томска, куда ранее с иском обратился районный прокурор.

«В соответствии с требованиями противопожарной безопасности в цокольном, первом и втором этажах жилых многоквартирных домов не допускается размещать бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах)», - пояснили свою позицию представители ведомства.

Суд постановил не только закрыть сауну, но и демонтировать ее оборудование.

Жильцы дома, наверняка, с облегчением восприняли эту победу правосудия, поскольку им больше не придется терпеть соседство круглосуточного «веселого» заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский дальнобойщик выплатил 0,5 млн. долга, чтобы ездить в загранкомандировки
Карантин по гриппу в томских школах снижает риск заболеть?
В Томской области начали копать картошку
Томичи получили горячую воду после вмешательства прокуратуры
Конкурс на лучший мед с дегустацией пройдет в субботу в Томске
Томич оскорбил полицейских при исполнении ими должностных обязанностей
В рамках празднования Дня Томича в городе пройдет любительский забег
В Томском районе пройдет рафтинг-форум
Жительница Томской области обманом получила более полмиллиона рублей за чужое имущество
Площадку для выгула собак начали делать в Советском районе Томска
Томский «Кванториум» обучает педагогов из СФО
На директора томского «Комбината Спецобслуживания» возбуждено уголовное дело
Возобновится авиасообщение Томск – Кедровый, прерванное 13 лет назад
Томич похитил у предприятия автобус «ПАЗ»