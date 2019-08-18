Сауну на Каштаке в Томске закрыли по требованию прокуратуры

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-18T13:44:11+03:00

Сауна в многоэтажке для клиентов – радость, а для соседей – ужас Фото: Архив "КП"

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В подвале одного из многоквартирных домов на ул. 79-й Гвардейской дивизии теперь не будет работаь круглосуточная сауна. Решение о запрете ее эксплуатации принято судом Ленинского района г.Томска, куда ранее с иском обратился районный прокурор.

«В соответствии с требованиями противопожарной безопасности в цокольном, первом и втором этажах жилых многоквартирных домов не допускается размещать бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах)», - пояснили свою позицию представители ведомства.

Суд постановил не только закрыть сауну, но и демонтировать ее оборудование.

Жильцы дома, наверняка, с облегчением восприняли эту победу правосудия, поскольку им больше не придется терпеть соседство круглосуточного «веселого» заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU