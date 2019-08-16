2019-08-16T11:00:44+03:00
Общество

Томский дальнобойщик выплатил 0,5 млн. долга, чтобы ездить в загранкомандировки

Мужчину напугала перспектива потерять денежную работу
Татьяна Щукина
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Мужчина счел, что быть злостным должником ему не выгодноМужчина счел, что быть злостным должником ему не выгодноФото: Людмила КУЗЬМИНА
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Житель Томской области проявил сознательность и выплатил старый долг по кредиту, когда ему ограничили выезд за рубеж. Для мужчины это стало решающим фактором, поскольку он нашем хорошую работу, связанную с постоянными поездками в ближнее зарубежье.

Ранее водитель проживал в с. Молчаново и задолжал кредитные платежи на 473 тыс. рублей, еще 33 тыс. рублей составил исполнительский сбор за неоплату долга в добровольный срок. Несмотря на все усилия, судебные приставы сумели списать с зарплаты мужчины только 40 тыс. рублей, после чего он уволился и уехал из села. Имущества и вкладов у него тоже не обнаружили.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Томской области, ситуация разрешилась через месяц – сразу после того, как должник нашел в Томске работу водителем с командировками в ближнее зарубежье. Чтобы трудоустроиться, мужчина нашел возможность оплатить долг: пришел на прием к приставу и перечислил деньги посредством терминала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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