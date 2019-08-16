Карантин по гриппу в томских школах снижает риск заболеть?

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-16T10:44:13+03:00

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Специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске совместно с коллегами из США, Италии и Китая провели исследование, которое показало, что закрытие школ во время эпидемии ограничивает распространение гриппа на 33 %. Об этом сообщает региональный инновационный портал.

Ученые опросили 450 томичей в сезон гриппа 2015–2016 года, чтобы выяснить, как меняется поведение населения при закрытии школ на карантин. Уточняется, что исследование показало: когда школы открыты, ученики вступают в контакт с большим числом людей, чем другие группы населения, а когда школы закрыты, количество контактов уменьшается на 53 %. С помощью компьютерного моделирования авторы оценили, что, если бы школы не были закрыты на карантин, заболеваемость увеличилась бы. Эксперты также выяснили, что карантин в школах сокращает ежедневные личные контакты учеников более чем на 50 %, а среди работающего населения число контактов сокращается на 20 %, то есть карантин в школах снижает распространенность гриппа не только в школах, но и на рабочем месте, в транспорте, местах отдыха.

«Хотя роль детей в передаче вируса гриппа хорошо известна, препятствием для однозначной рекомендации политики закрытия школ в разных странах было отсутствие информации о поведении населения. Например, если ученики не посещают школу из-за закрытия школы или класса, но тем не менее собираются вместе, стратегия не может быть эффективной», — рассказал один из соавторов исследования Марко Айелли. Исследователи использовали данные о количестве контактов для моделирования, чтобы узнать о поведении населения и снизить уровень передачи вируса гриппа. Это открывает возможности для анализа, направленного на определение обстоятельств и мер, при которых политика закрытия школ может быть наиболее эффективной, с экономической точки зрения, не только в Томске, но и на других территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU