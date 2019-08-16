В Томской области начали копать картошку

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-16T10:29:01+03:00

Кормозаготовка выполнена более, чем на 88%

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Первыми на картофельные поля вышли сельхозпредприятия Томского района, в частности, хозяйство «Зоркальцевское» убирает ранний сорт картофеля «Каратоп». Об этом сообщает областная администрация.

Общая площадь посевов этой сельскохозяйственной культуры в Томском районе — 1383 га.

Зерновые и зернобобовые к сегодняшнему дню, 16 августа, обмолочены с площади 12164 га, что составляет 7,5% от посевов Томской области. Всего хозяйства региона намолотили 34126 тонн зерна при средней урожайности 28 центнеров с одного гектара.

В числе лидеров по уборке зерновых и зернобобовых Шегарский район — 2259 га (14,4% от посевной площади), Кожевниковский — 6486 га (10,6%) и Асиновский район — 635га (6%).

Кормозаготовка в регионе выполнена на 88,8% и опережает прошлогодние показатели – в 2018 году на 16 августа было заготовлено 85,2% от плана. В целом хозяйства Томской области заготовили 179,49 тыс. тонн сена и 226 тыс. тонн сенажа и зерносенажа.

Также в хозяйствах Томской области продолжается сев озимых культур (3285 га в Кожевниковском районе) и подготовка зяби — вспахано 2910 га в Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском и Кривошеинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU