Конкурс на лучший мед с дегустацией пройдет в субботу в Томске

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-16T09:19:10+03:00

Для сибиряков мед не только сладость, но и незаменимый продукт для поддержания здоровья Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Традиционная медовая ярмарка ждет томичей в субботу, 17 августа. Мероприятие начнется в 9 часов на областном рынке (пр. Фрунзе, 119/5).

«Для гостей ярмарки подготовлены конкурсы, презентации-дегустации, концерт коллективов художественной самодеятельности. Здесь же можно будет отведать блины, драники и другие угощения, приобрести продукцию томских производителей и сфотографироваться в красочной фотозоне», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Касательно главного «виновника торжества» можно отметить, что на ярмарке можно будет купить гречишный, луговой, липовый и цветочный мед, продукты пчеловодства, «медовые» напитки и кондитерские изделия, а также уникальную деревянную и берестяную тару для хранения меда.

Изюминкой праздника станет конкурс «Самый вкусный мёд — народное признание», где победителя выберут сами покупатели. Лучшего в номинации «Высокий показатель натуральности, зрелости и ценности мёда» определит областной департамент ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU