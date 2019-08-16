Конкурс на лучший мед с дегустацией пройдет в субботу в Томске
Традиционная медовая ярмарка ждет томичей в субботу, 17 августа. Мероприятие начнется в 9 часов на областном рынке (пр. Фрунзе, 119/5).
«Для гостей ярмарки подготовлены конкурсы, презентации-дегустации, концерт коллективов художественной самодеятельности. Здесь же можно будет отведать блины, драники и другие угощения, приобрести продукцию томских производителей и сфотографироваться в красочной фотозоне», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.
Касательно главного «виновника торжества» можно отметить, что на ярмарке можно будет купить гречишный, луговой, липовый и цветочный мед, продукты пчеловодства, «медовые» напитки и кондитерские изделия, а также уникальную деревянную и берестяную тару для хранения меда.
Изюминкой праздника станет конкурс «Самый вкусный мёд — народное признание», где победителя выберут сами покупатели. Лучшего в номинации «Высокий показатель натуральности, зрелости и ценности мёда» определит областной департамент ветеринарии.
ИСТОЧНИК KP.RU