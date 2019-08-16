Томич оскорбил полицейских при исполнении ими должностных обязанностей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-16T09:09:42+03:00

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Мировой судья Октябрьского судебного района Томска признал 50-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением). Об этом сообщает прокуратура Томской области.

Установлено, что 9 ноября 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного дома на улице Белозерская, вел себя вызывающе, шумел, оскорблял соседей, на замечания не реагировал, в связи с чем были вызваны сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия два сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД России потребовали от нарушителя прекратить противоправное поведение. В ответ на это подсудимый в присутствии соседей высказал в адрес полицейских грубую нецензурную брань.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью и попросил извинения у сотрудников полиции. Свое поведение он объяснил состоянием опьянения, не позволившим правильно оценить ситуацию.

С учетом раскаяния подсудимого и отсутствия у него других судимостей государственный обвинитель сочла возможным его исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества, посредством назначения наказания в виде штрафа. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 15 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU