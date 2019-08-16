В Томском районе пройдет рафтинг-форум

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-16T07:28:49+03:00

Зрителей ждет праздник с мастер-классами, воздушным шаром и дискотекой

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Международный форум «Белая вода Сибири – 2019» пройдет с 19 по 26 августа. Стартует событие в республике Горный Алтай. 58 рафтеров из 24 стран мира будут сплавляться рекам Чулышман, Чуя и Катунь.

Как сообщил один из организаторов форума, спортсмен и тренер копыловского клуба «Одиссей» Томского района Алексей Широков, завершится сплав 25 августа. Во время прохождения маршрута спортсмены будут делать остановки на берегах рек.

26 августа рафтеров примет Томский район. В поселке Копылово состоится торжественное закрытие. Гостей ждет праздник, посвященный разным видам спорта. Будут организованы показательные выступления спортсменов по ушу, тхэквондо, тайскому боксу, кикбоксингу, самбо, художественной гимнастике и другим видам спорта. Зрители также смогут принять участие в мастер-классах по Street WorkOut, черлидингу, экстремальным видам спорта.

Помимо спортивной части, зрителей ждет концертная программа от творческих коллективов Томской области и катание на воздушном шаре.

Завершит мероприятие праздничная дискотека, выступление кавер-группы и пенная вечеринка.

ИСТОЧНИК KP.RU