2019-08-16T06:59:55+03:00
Происшествия

Жительница Томской области обманом получила более полмиллиона рублей за чужое имущество

Она «организовала» электронные торги и получила задаток
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыездеСейчас обвиняемая находится под подпиской о невыездеФото: из открытых источников
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Следственный отдел Северска окончил производство уголовного дела по обвинению местной жительницы в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, ранее судимая 30-летняя северчанка организовала преступную схему.

В 2018 году обвиняемая под предлогом оказания услуг по подаче заявки для участия в торгах разместила в Интернете объявление о реализации имущества организации. Она сообщила покупателю, что является представителем компании и может оказать качественные услуги по приобретению имущества посредством электронных торгов. С клиентом женщина заключила агентский договор, а также договор о получении задатка.

Чтобы у покупателя не возникло сомнений, она организовала осмотр имущества с участием представителя собственника, который ничего не знал о намерениях обвиняемой. В результате потерпевший перевел мошеннице задаток – более 500 тысяч рублей.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Вскоре ее судьбу решит Северский городcкой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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