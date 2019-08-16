Площадку для выгула собак начали делать в Советском районе Томска

СЕГОДНЯ 02:44 2019-08-16T02:44:43+03:00

Домашние питомцы и их хозяева смогут теперь гулять, не вызывая нареканий окружающих Фото: Лика ИСАЕВА

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Уютное пространство для прогулок и отдыха намерена создать мэрия Томска вдоль трамвайной линии по ул. Жуковского, 60. Городские власти облагородят эту территорию в процессе реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Подрядчик городского департамента дорожной деятельности в течение месяца обустроил здесь комфортную автомобильную парковку для жителей прилегающих многоквартирных домов, заасфальтировал проезды, уложил декоративную плитку на построенных тротуарах, посеял траву на восстановленном газоне и восстановил бордюры. В ближайшее время подрядчик займется обустройством безопасной площадки для выгула собак с металлическим ограждением. В перспективе здесь появится малые архитектурные формы - скамейки и урны», - сообщила о планах пресс-служба горадминистрации.

Осенью жители района выразили пожелание поучаствовать в озеленении сквера. То намерение получит поддержку администрация Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU