Площадку для выгула собак начали делать в Советском районе Томска
Уютное пространство для прогулок и отдыха намерена создать мэрия Томска вдоль трамвайной линии по ул. Жуковского, 60. Городские власти облагородят эту территорию в процессе реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
«Подрядчик городского департамента дорожной деятельности в течение месяца обустроил здесь комфортную автомобильную парковку для жителей прилегающих многоквартирных домов, заасфальтировал проезды, уложил декоративную плитку на построенных тротуарах, посеял траву на восстановленном газоне и восстановил бордюры. В ближайшее время подрядчик займется обустройством безопасной площадки для выгула собак с металлическим ограждением. В перспективе здесь появится малые архитектурные формы - скамейки и урны», - сообщила о планах пресс-служба горадминистрации.
Осенью жители района выразили пожелание поучаствовать в озеленении сквера. То намерение получит поддержку администрация Советского района.
ИСТОЧНИК KP.RU