2019-08-15T12:26:18+03:00
Общество

Томский «Кванториум» обучает педагогов из СФО

В детском технопарке проходит третий образовательный интенсив для учителей технологии и педагогов дополнительного образования из Томской, Омской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В детском технопарке "Кванториум" педагогов обучат новым методикам. Фото: kvantoriumtomsk.ruВ детском технопарке "Кванториум" педагогов обучат новым методикам. Фото: kvantoriumtomsk.ru
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В рамках образовательной сессии «трудовики» изучат основы промышленного дизайна, 3D – моделирования, 3D – печати, научатся основам разработки виртуальной реальности, управлению квадрокоптерами, написанию программ на языке Python. Все это необходимо, чтобы в новом учебном году вести занятия с детьми в новом формате. Об этом информирует пресс-служба администрации Томской области.

Наставники детского технопарка также познакомят педагогов с новыми методиками, в частности, обучат основам проектной деятельности. Опыт, полученный на образовательном интенсиве, педагоги смогут применить в центрах «Точка роста» при разработке и реализации образовательных программ.

Добавляется, что в сентябре 2019 года в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Томской области откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры будут созданы на базе сельских школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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