На директора томского «Комбината Спецобслуживания» возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-15T11:53:13+03:00

Сейчас на предприятии проходят обыски Фото: из открытых источников

Его подозревают в присвоении имущества на 300 тысяч рублей

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Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело на руководителя унитарного муниципального предприятия «Комбинат Спецобслуживания». Начальника главного бюро ритуальных услуг и организации похорон подозревают в совершении имущественного преступления с использованием служебного положения.

Как сообщает пресс-служба СКР, по предварительным данным, подозреваемый с марта по август текущего года, присвоил и растратил имущество предприятия на сумму почти 300 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся обыски, выемки на предприятии, в жилище, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU