На директора томского «Комбината Спецобслуживания» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело на руководителя унитарного муниципального предприятия «Комбинат Спецобслуживания». Начальника главного бюро ритуальных услуг и организации похорон подозревают в совершении имущественного преступления с использованием служебного положения.
Как сообщает пресс-служба СКР, по предварительным данным, подозреваемый с марта по август текущего года, присвоил и растратил имущество предприятия на сумму почти 300 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся обыски, выемки на предприятии, в жилище, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU