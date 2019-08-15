Возобновится авиасообщение Томск – Кедровый, прерванное 13 лет назад

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-15T11:29:53+03:00

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Глава региона принял участие в техническом рейсе из Томска в Кедровый, выполненном авиакомпанией «СиЛА». Продолжительность полета составила полтора часа. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для того чтобы возродить авиарейс, по поручению губернатора была проведена большая подготовительная работа. Обеспечена техническая готовность к организации регулярных авиаперевозок, а также восстановлена взлетно-посадочная площадка бывшего кедровского аэропорта (кстати, этот аэропорт по заданию первого секретаря обкома КПСС Егора Лигачёва строил сам Сергей Жвачкин во времена своей работы в «Томскнефти»).

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на 17-местном Ан-28 по цене 2 тысячи рублей за билет уже с сентября.

Губернатор поручил предусмотреть в областном бюджете до конца года 8 млн рублей для субсидирования направления, а также изыскать 9,3 млн рублей для ограждения взлетно-посадочной полосы Кедрового.

Возрождение авиарейса сделает более доступной транспортную связь Кедрового (город в 480 км от Томска с населением в 2 тысячи человек) с областным центром.

Напомним, администрация региона начала возрождать внутрирегиональное авиасообщение в октябре 2017 года, открыв авиарейс Томск – Каргасок. Летом 2018 года также по решению губернатора Сергея Жвачкина самолеты начали летать и по направлению Каргасок – Новый Васюган – Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU