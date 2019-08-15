2019-08-15T10:33:26+03:00
Происшествия

Томич похитил у предприятия автобус «ПАЗ»

Полиция подозревает в краже мужчину 1965 года рождения
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Злоумышленник похитил автобус, нанеся предприятию ущерб более миллиона рублей. Фото: 70.мвд.рфЗлоумышленник похитил автобус, нанеся предприятию ущерб более миллиона рублей. Фото: 70.мвд.рф
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В сообщении областного УМВД уточняется: причиненный организации материальный ущерб оценен в 1,45 миллиона рублей.

По имеющейся информации, в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Томска поступило сообщение о хищении автобуса марки "ПАЗ 32054". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый мужчина 1965 года рождения. Похищенное транспортное средство сотрудники полиции изъяли.

Добавляется, что по факту преступления было возбуждено дело по статье УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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