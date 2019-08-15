Томич похитил у предприятия автобус «ПАЗ»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-15T10:33:26+03:00

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В сообщении областного УМВД уточняется: причиненный организации материальный ущерб оценен в 1,45 миллиона рублей.

По имеющейся информации, в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Томска поступило сообщение о хищении автобуса марки "ПАЗ 32054". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый мужчина 1965 года рождения. Похищенное транспортное средство сотрудники полиции изъяли.

Добавляется, что по факту преступления было возбуждено дело по статье УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU