2019-08-15T10:11:13+03:00
Происшествия

Житель Томской области наказан за истязание 10-летнего пасынка

Обвинительный приговор вынесен 43-летнему мужчине
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Отчим "воспитывал" 10-летнего пасынка так, как воспитывали его. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruОтчим "воспитывал" 10-летнего пасынка так, как воспитывали его. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
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Шегарский районный суд Томской области признал 43-летнего сельского жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что с лета 2018 года подсудимый стал проживать вместе с женщиной, имевшей 10-летнего сына. В семье сложились натянутые отношения, поскольку ребенок не слушался подсудимого и матери, в связи с чем мужчина решил «воспитывать» мальчика. С этой целью в ноябре 2018 года он нанес ребенку несколько ударов брючным ремнем, а в феврале 2019 году несколько раз ударил его электроудлинителем по различным частям тела. Несколько дней спустя подсудимый вновь нанес несколько ударов брючным ремнем по телу потерпевшего, а затем поставил его в угол на колени на соль. В результате нанесенных ударов у мальчика образовывались многочисленные кровоподтеки и ссадины.

Синяки, ушибы и ссадины у школьника заметили учителя местного учебного заведения в ходе медицинского осмотра. После долгих расспросов мальчик рассказал о непростых взаимоотношениях в семье. В настоящее время ребенок с подсудимым не проживает.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал в полном объеме и пояснил, что воспитывал ребенка так же, как воспитывали его.

С учетом положительных характеристик личности и отсутствия других судимостей, государственный обвинитель Мария Зайцева сочла возможным исправление в условиях, не связанных с незамедлительной изоляцией от общества.

Согласившись с государственным обвинителем, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно на срок 3 года с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил

ИСТОЧНИК KP.RU

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