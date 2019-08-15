Мужчина утащил 110 литров дизеля в Томском районе

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-15T07:09:16+03:00

пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Его задержали и заставили вернуть похищенное

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о краже топлива в поселке Заречный. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской облатси.

В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 40-летний житель Томского района.

По предварительным данным, мужчина пробрался на предприятие и похитил 110 литров дизельного топлива, причинив ущерб на сумму более 5000 рублей.

Отделом дознания по Томскому району возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU