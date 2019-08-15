Мужчина утащил 110 литров дизеля в Томском районе
Его задержали и заставили вернуть похищенное
пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о краже топлива в поселке Заречный. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской облатси.
В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 40-летний житель Томского района.
По предварительным данным, мужчина пробрался на предприятие и похитил 110 литров дизельного топлива, причинив ущерб на сумму более 5000 рублей.
Отделом дознания по Томскому району возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU