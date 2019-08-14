2019-08-14T05:37:17+03:00
Происшествия

Похоронный магазин сгорел на Демьяна Бедного в Томске

Возгорание ликвидировали 7 пожарных
Татьяна Щукина
Поделиться:
В огне пострадали венки и обрешетка зданияВ огне пострадали венки и обрешетка зданияФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Во вторник, 13 августа, от огня пострадал один из ритуальных салонов Томска, расположенный по улице Демьяна Бедного, 14. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Томской области, сообщение о загорании торгового павильона в Октябрьском районе поступило на пульт пожарной службы в 20:48 часов.

«В ликвидации пожара были задействованы 7 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 21:03, ликвидирован в 21:10 часов», - отметили в ведомстве, уточнив, что площадь пожара составила 55 квадратных метров.

Павильон был построен в «лучших» традициях небольших торговых заведений и представлял собой дощатое строение, снаружи обшитое сайдингом. Сотрудники магазина хранили ритуальную продукцию в пристроенном к магазину металлическом контейнере. Его содержимое также пострадало от пламени: обгорели венки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Управляющая торговым центром в Томской области присвоила более 1 млн рублей
В самой новой школе Томска отвалился подвесной потолок
Баржа с железобетонными плитами затонула в Томской области
На томском «Праздника топора» зрители увидят соревнования кузнецов, гончаров и берестянщиков
Две томские школы для особенных детей получат более 14 млн. рублей
Начальник Томского филиала "Рослесинфорг" получил незаконной зарплаты на 1 миллион рублей
Житель Томска убил подругу за неуместный смех
Уголовное дело чиновницы из Томска направлено в суд
Заключенный из Волгограда с помощью телефона похитил 115 тысяч рублей у томичей
На обустройство природного источника в томском селе Тегульдет бюджет выделит полмиллиона
Подростки пострадали сразу в двух авариях с мопедами в Томской области
Жители районов Томской области выбрали туристические бренды
Томская область сегодня отмечает 75 лет
В Томске выберут самую талантливую семью
В Томске председатель ЖСК обвиняется в обмане дольщиков на 31 млн. рублей
В Томской области уничтожат лошадей, зараженных опасным заболеванием
Противопожарное патрулирование усилено в частном секторе Томска
В Томске пройдет фестиваль детских спортивных секций
В Томске водитель сбил 13-летнего велосипедиста и скрылся
Томичей приглашают принять участие в акции помощи бездомным собакам
Прокуратура обязала мэрию установить светофоры у двух школ
В Томском районе водитель сбил корову, после чего врезался в дерево
Часть проспекта Ленина в Томске, возможно, назовут Александровским бульваром
В Томске обнаружили фальсификат молочной продукции
Пассажиропоток томского аэропорта достиг рекордного показателя
Мужчина врезался в светофор на томском областном рынке
Житель Томской области незаконно хранил порох