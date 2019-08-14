Похоронный магазин сгорел на Демьяна Бедного в Томске

СЕГОДНЯ 05:29 2019-08-14T05:37:17+03:00

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Во вторник, 13 августа, от огня пострадал один из ритуальных салонов Томска, расположенный по улице Демьяна Бедного, 14. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Томской области, сообщение о загорании торгового павильона в Октябрьском районе поступило на пульт пожарной службы в 20:48 часов.

«В ликвидации пожара были задействованы 7 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 21:03, ликвидирован в 21:10 часов», - отметили в ведомстве, уточнив, что площадь пожара составила 55 квадратных метров.

Павильон был построен в «лучших» традициях небольших торговых заведений и представлял собой дощатое строение, снаружи обшитое сайдингом. Сотрудники магазина хранили ритуальную продукцию в пристроенном к магазину металлическом контейнере. Его содержимое также пострадало от пламени: обгорели венки.

ИСТОЧНИК KP.RU