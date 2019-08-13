Две томские школы для особенных детей получат более 14 млн. рублей

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-13T10:07:55+03:00

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Томская школа № 39 и школа-интернат №22, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, получат свыше 14 млн рублей из федерального бюджета на техническое оснащение, сообщает пресс-служба мэрии. Проект направлен на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уточняется, что в 2021 году будут проводиться работы по обновлению материально-технической базы в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья № 39 на сумму более 7 млн. рублей. В 2023 году еще свыше 7 млн. рублей будет направлено из федерального бюджета в школу-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22. На эти средства будет проведено обновление материально-технической базы, оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда современными диагностическими комплексами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами, закуплено необходимое оборудование. Кроме того, интеграция основного и дополнительного образования позволит школам реализовать новые формы проведения занятий по направлению «Технология».

ИСТОЧНИК KP.RU