2019-08-13T08:51:38+03:00
Общество

На обустройство природного источника в томском селе Тегульдет бюджет выделит полмиллиона

Предприимчивые селяне намерены «завлекать» термальной скважиной туристов
Антонина Ленская
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Вокруг минерального источника в Тегульдете мечтают создать мини-курортВокруг минерального источника в Тегульдете мечтают создать мини-курортФото: из открытых источников
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Чулымская опорная скважина «Буровая» находится в Тегульдетском районе, в полутора километрах от райцентра. Минеральный источник с термальной водой температурой в 23С в 1956 году обнаружили геологи во время поисков нефти и газа. Уже четверть века питьевая лечебно-столовая вода добывается из скважины глубиной 3001 метр.

Тегульдетцы намерены и дальше «монетизировать» природную изюминку, привлекая к источнику туристов. В этом поможет областная программа «Инициативное бюджетирование», куда район направил свой проект обустройства скважины стоимостью около 870 тыс. рублей. Площадку планируется отсыпать щебенкой, высадить там зелень, смонтировать освещение.

Вчера в ходе рабочей поездки в восточные районы области термальный источник посетил губернатор Сергей Жвачкин. Попробовав целебной воды, глава региона подтвердил, что областной бюджет выделит на его обустройство 545 тыс. руб. Однако поставил условие: проект надо серьезно доработать, предусмотрев водоотведение и сертификационные мероприятия.

Как уточнила пресс-служба обладминистрации, еще 192 тыс. руб. вложит бюджет Тегульдетского сельского поселения, 95 тыс. – местные жители, 37 тыс. руб. добавят предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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