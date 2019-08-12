Часть проспекта Ленина в Томске, возможно, назовут Александровским бульваром

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-12T07:08:13+03:00

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Пешеходную часть проспекта Ленина вдоль Университетской рощи, возможно, назовут Александровским бульваром – такое название будет символизировать причастность трех императоров к созданию ТГУ в Томске.

Дело в том, что все три императора с именем Александр имели отношение к созданию Императорского университета в Томске. При Александре I в 1804 году был поставлен вопрос о создании университета в Сибири, при Александре II в 1878 году вышел соответствующий указ, а при Александре III — через десять лет — университет открылся для студентов. При этом, речь не идет о том, чтобы переименовать часть проспекта Ленина официально — со сменой адресов расположенных на нем зданий, а лишь разместить таблички, указывающие на то, что когда-то здесь был Александровский бульвар. Соответствующее предложение руководство ТГУ уже направляло в администрацию Кировского района и в мэрию еще в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU