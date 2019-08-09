В Томской области тестируют технологии “умного” земледелия

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-09T09:50:57+03:00

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Специалисты тестируют новые технологии точного земледелия. В «пилоте» участвуют почвоведы, радиофизики, физики, географы, специалисты в области метеорологии и климатологии из ТГУ. Агрохолдинг предоставил томичам одно из полей вблизи села Мазалово. Задача команды - с помощью IT и спутниковых технологий сократить потери и повысить урожайность. Об этом сообщает пресс-служба Регионального инновационного портал. Для посева на «цифровом» поле выбрали пшеницу, овес и рапс. Оценку состояния посевов ученые проводят с помощью космоснимков. В частности, учитывается индекс NDVI, который выявляет проблемные места на поле и причины плохой всхожести. Если по данным NDVI всхожесть яровых менее 20 процентов, дальнейшее выращивание нерентабельно. В таком случае агрокомпания может перепахать поле и засеять его быстрорастущей культурой. При всхожести 50 процентов — принять решение о доращивании урожая либо засеять пустующие участки яровыми сортами. При сложных погодных условиях, таких как засуха, заморозки и других, понесшим потери урожая хозяйствам полагается компенсация со стороны государства. В Сибири мало метеопостов и метеостанций, а значит подтвердить документально факт плохих погодных условий невозможно.

На «цифровом» поле эти наблюдения ведут специалисты лаборатории климатологии и метеорологии ГГФ ТГУ. Их данные также помогают прогнозировать урожайность. Физики ТГУ работают над ортофотопланами на основе дронов. Они с максимальной достоверностью воссоздают земную поверхность и позволяют оценивать фазы развития растений, процент засоренности сорняками, повреждённость болезнями или насекомыми-вредителями и другие параметры. Также в плане создать для агрохолдинга систему, которая аккумулирует все данные и анализирует их. Это позволит им видеть ситуацию на полях и все важнейшие показатели в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU