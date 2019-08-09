2019-08-09T08:01:40+03:00
Общество

В Томском районе 43 работника смогли получить зарплату лишь через суд

Предприятие задолжало более 1,3 млн. рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Инициатором обращения в суд выступила прокуратура.Инициатором обращения в суд выступила прокуратура.Фото: "КП" Архив
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Именно такая сумма была взыскана в пользу сотрудников организации в Томском районе, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области. Зарплату получили 43 работника предприятия, занимающегося добычей щебня. Инициатором обращения в суд выступила прокуратура. Исполняя решение суда, пристав обратила взыскание на расчетный счет предприятия. С него были списаны 400 тысяч рублей. Кроме того, под арестом находился земельный участок площадью 1000 кв.м. Иного имущества не установлено, т.к. для осуществления деятельности организация привлекает подрядчиков.

Поскольку продажную цену земельного участка можно определить после вступления в силу решения суда, приставы обратились в суд с соответствующим иском. Однако реализация земли пойдет на оплату других долгов предприятия (налогов и страховых взносов). В течение июля организация полностью рассчиталось с долгами по заработной плате со своими сотрудниками, предоставив судебному приставу подтверждающие документы (расчетные ведомости).

ИСТОЧНИК KP.RU

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