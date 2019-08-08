В Томске девочка шести лет получила травмы в ДТП
Ребенок был госпитализирован с места происшествия
В Томске легковой автомобиль сбил девочку-дошуольницу Фото:© с сайта УМВД по Томской области
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По сообщению пресс-службы УМВД по Томской области, автомобиль Toyota Corolla сбил шестилетнюю девочку на ул. Ломоносова в Томске. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Уточняется: ДТП произошло вчера, 7 августа, в 20.45.
«Автомобилем Toyota Corolla под управлением 35-летнего мужчины совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 6-летняя девочка перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. С травмами она госпитализирована», – говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU