2019-08-08T08:50:36+03:00
Происшествия

В Томске девочка шести лет получила травмы в ДТП

Ребенок был госпитализирован с места происшествия
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
В Томске легковой автомобиль сбил девочку-дошуольницу Фото:© с сайта УМВД по Томской областиВ Томске легковой автомобиль сбил девочку-дошуольницу Фото:© с сайта УМВД по Томской области
Изменить размер текста:

По сообщению пресс-службы УМВД по Томской области, автомобиль Toyota Corolla сбил шестилетнюю девочку на ул. Ломоносова в Томске. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Уточняется: ДТП произошло вчера, 7 августа, в 20.45.

«Автомобилем Toyota Corolla под управлением 35-летнего мужчины совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 6-летняя девочка перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. С травмами она госпитализирована», – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат из Томской области оказался главой преступной организации
В Томской области нарушены права потребителей при выдаче микрозаймов
Работодатели ругают томичей за шорты и кроссовки в жару
В Томске горячая вода появилась в 1700 из 2812 домов
Пострадавшего в ДТП ребенка перевезли в Томскую больницу скорой помощи
Условия в психоневрологических интернатах проверят в Томской области
Томские ученые выяснят, какие болезни можно лечить торфом
Собираясь выехать за границу, томич вспомнил о своем ребенке
В Томске может появиться памятник Высоцкому
Томичей 6 и 7 сентября ждет уличный фестиваль
Восемьдесят процентов школ Томска готовы к зиме
Томичи пожилого возраста могут получить помощь гериатра
Томский онкодиспансер – в системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов»
В Томске столкнулись три "маршрутки", есть пострадавшие
Томская Росгвардия и «Сыны Отечества» провели для детей военно-патриотическое мероприятие
Томский проект «Палеозой» получит общенациональный статус
Руководители ЖКО в Томском районе получили административные наказания
Нетрезвый томич публично оскорбил сотрудника Росгвардии
В Томске пройдут соревнования по шахматам среди особенных детей
В Томской области построят новые ФАПы
Осужденный из томской колонии участвует в международном турнире по шахматам
Житель Томской области чуть не убил бывшую девушку на Алтае
Томские ученые до 33 лет могут получить премию
В таежном поселке Томской области будет ДК с кинозалом на 100 мест
Томские врачи спасли трехлетнего ребенка, получившего 65% ожога тела