В Томске девочка шести лет получила травмы в ДТП

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-08T08:50:36+03:00

В Томске легковой автомобиль сбил девочку-дошуольницу Фото:© с сайта УМВД по Томской области

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По сообщению пресс-службы УМВД по Томской области, автомобиль Toyota Corolla сбил шестилетнюю девочку на ул. Ломоносова в Томске. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Уточняется: ДТП произошло вчера, 7 августа, в 20.45.

«Автомобилем Toyota Corolla под управлением 35-летнего мужчины совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 6-летняя девочка перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. С травмами она госпитализирована», – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU