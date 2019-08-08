Томские ученые выяснят, какие болезни можно лечить торфом

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-08T08:08:23+03:00

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Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске изучают, какие болезни можно лечить с помощью торфа, - сообщили в пресс-службе вуза. Медики изучают этот материал, взятый из разных месторождений и систематизируют данные о содержащихся в нем биологически активных веществах.

- Верховой торф обладает хорошими антисептическими, ранозаживляющими свойствами. Хорошо известны гуминовые кислоты, которые пытаются использовать для лечения желудочных заболеваний. В университете уже исследуют влияние компонентов торфа на сердечную активность, разрабатывают препараты из природного сырья, — рассказала доцент кафедры химии СибГМУ Ольга Голубина. По запасам торфа Томская область занимает второе место в России, однако добыча этого ценного сырья ведется в ограниченных объемах. Молодые ученые решили возродить это направление. - Торф — это разложившиеся остатки растений.

В зависимости от того, какие это растения, в каких условиях шло образование торфа, в нем содержатся разные биологически активные вещества. Мы намерены составить медико-биологическую базу данных по торфам: какой и для каких целей можно использовать в фармакологии, — пояснила Ольга Голубина. Ученые уверены, что исследование поможет в целом вести добычу торфа более целенаправленно.

ИСТОЧНИК KP.RU