Томские врачи спасли трехлетнего ребенка, получившего 65% ожога тела

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-06T09:39:53+03:00

17 дней ребенок находился в реанимации и большую часть этого времени был подключен к аппарату ИВЛ Фото: из открытых источников

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Маленького жителя Первомайского района 2 июля привезли в больницу скорой медицинской помощи №2 с сильнейшими ожогами. Его состояние врачи оценивали, как крайне тяжелое, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

- У ребенка было 65% глубокого ожога кожи. Семнадцать дней он находился в реанимации и большую часть этого времени был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мальчику проводилась внутривенная инфузионная терапия, была сделана операция по пересадки кожи. В результате лечения глубокие поражения кожи уменьшились до 5%, – сообщил лечащий врач, заслуженный врач России Николай Трохимчук.

Вчера, 5 августа, мальчика выписали в удовлетворительном состоянии. Врачи дали рекомендации по дальнейшему лечению и назначили осмотр через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU