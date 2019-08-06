2019-08-06T09:39:53+03:00
Здоровье

Томские врачи спасли трехлетнего ребенка, получившего 65% ожога тела

Вчера мальчика выписали из больницы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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17 дней ребенок находился в реанимации и большую часть этого времени был подключен к аппарату ИВЛ17 дней ребенок находился в реанимации и большую часть этого времени был подключен к аппарату ИВЛФото: из открытых источников
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Маленького жителя Первомайского района 2 июля привезли в больницу скорой медицинской помощи №2 с сильнейшими ожогами. Его состояние врачи оценивали, как крайне тяжелое, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

- У ребенка было 65% глубокого ожога кожи. Семнадцать дней он находился в реанимации и большую часть этого времени был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мальчику проводилась внутривенная инфузионная терапия, была сделана операция по пересадки кожи. В результате лечения глубокие поражения кожи уменьшились до 5%, – сообщил лечащий врач, заслуженный врач России Николай Трохимчук.

Вчера, 5 августа, мальчика выписали в удовлетворительном состоянии. Врачи дали рекомендации по дальнейшему лечению и назначили осмотр через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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