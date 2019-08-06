2019-08-06T09:17:15+03:00
Общество

38% опрошенных томичей признались, что уже не представляют свой день без соцсетей

Лишь 9% респондентов сообщили, что совсем туда не заходят
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томичи готовы полностью отказаться от социальных сетей, но при необходимостиТомичи готовы полностью отказаться от социальных сетей, но при необходимостиФото: "КП" Архив
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Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, какое место в жизни жителей Томска занимают социальные сети.

38% опрошенных признались, что уже не представляют свой день без времяпрепровождения в соцсетях: «Даже когда смотрю телевизор и вдруг понимаю, что в руках нет телефона - беру его автоматически и захожу в диалоги с друзьями или в ленту новостей, чтобы проверить обновления. Это помогает мне никогда не скучать - всегда есть занятие,» - поделилась Марина.

22% участника опроса готовы полностью отказаться от социальных сетей при необходимости, но просто так делать этого не собираются: «Я всегда в сети, всегда общаюсь. Понимаю, что могу отказаться от этого, но не вижу смысла. Не чувствую какой-то зависимости, это не мешает мне жить полной жизнью, поэтому и отказываться от общения в сети не хочу», - рассказала исследователям Елизавета.

14% респондентов редко заходят в социальные сети. Например, если нужно отправить фотографии друзьям, или посмотреть обновления на страницах тех людей, которых они не могут повстречать в реальной жизни. 9% опрошенных сообщили, что совсем не пользуются соцсетями.

Оставшиеся участники опроса не дали однозначного ответа на вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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