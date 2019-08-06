2019-08-06T05:56:03+03:00
Общество

Жителя Томской области приговорили к 7 месяцам колонии за неуплату алиментов

Его вновь накопившаяся сумма долга превысила 55 тысяч рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: Прокуратура Томской областиФото: Прокуратура Томской областиФото: из открытых источников
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Стрежевской городской суд вынес приговор 34-летнему жителю. Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина без уважительных причин нарушил решение суда и не платит алименты на содержание несовершеннолетних детей.

Установлено, что подсудимый, будучи обязанным перечислять средства на содержание своей несовершеннолетней дочери, игнорировал это. В июле 2018 года он уже привлекался к административной ответственности за неуплату, однако должных выводов для себя не сделал. Вновь образованная сумма задолженности по алиментам составила 55 тысяч рублей.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью.

Приняв во внимание то обстоятельство, что данное преступление подсудимый совершил в период условного осуждения за аналогичное преступление, гособвинитель Сергей Клинов счел невозможным его исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

Согласившись с данной позицией, суд приговорил подсудимого к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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