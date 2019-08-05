Найти новые месторождения золота помогут исследования томских ученых

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-05T10:02:19+03:00

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Томские геологи вернулись из экспедиции в Якутию, где они проводят исследования по поиску новых месторождений золота, - сообщили в пресс-службе вуза. Определить перспективные для добычи районы, по их мнению, поможет изучение крупных изверженных провинций (КИП), образовавшихся в результате магматических процессов сотни миллионов лет назад. Именно с ними связано формирование месторождений золота, никеля, меди, платины, алмазов.

— Одна из главных задач, поставленных в рамках данного проекта, — изучение влияния КИП на появление руд в так называемых зонах несогласий. В качестве полигона исследований выступает одна из крупнейших золотоносных провинций — Алданская, — рассказывает руководитель экспедиции, декан ГГФ ТГУ Платон Тишин. — В этой провинции находятся такие известные месторождения, как Лебединовское, Куринахское, не так давно в западной части Алданского щита были открыты месторождения Таборное и Гросс.

В 2017-м году на фланге этих объектов обнаружили новое крупное проявление золота, но его границы еще не ясны, запасы не посчитаны.

Здесь сотни миллионов лет назад при формировании КИП под влиянием извержений древних вулканов и других магматических процессов происходили интенсивный нагрев земной коры и циркуляция химических растворов, содержащих золото. Эти растворы поднимались к поверхности Земли и накапливались на границах гранитов и песчаников, где формировались полезные ископаемые, в том числе мощные залежи золота.

Когда геологи изучали месторождения в Якутии, они обратили внимание на то, что там присутствуют признаки нескольких изверженных провинций. В ходе экспедиции, проведенной при поддержке Научного фонда ТГУ им. Д.И. Мендлеева, сотрудники лаборатории геохронологии и геодинамики и студенты ГГФ занимались отбором проб рудных и магматических пород. Абсолютный возраст этих образцов будет определён с помощью уникальной установки для проведения радиоизотопного датирования. Она была куплена на средства мегагранта Правительства РФ и позволяет датировать объекты возрастом до четырех миллиардов лет.

— Между возрастом КИП и формированием месторождения существует связь, — объясняет Платон Тишин. — Например, залежи алмазов появились там, где КИП насчитывает около 300 миллионов лет. Подобную закономерность мы ищем применительно к месторождениям золота.

Результат работы по проекту геологи представят в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU