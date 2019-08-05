В Томске мальчик повис на тарзанке, зацепившись за дерево
Вытаскивать ребенка пришлось спасателям
фото: ПСС Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
В воскресенье, 4 августа, на улице Обручева ребенок застрял в тарзанке. Сообщение о случившемся поступило в Томскую поисково-спасательную службу в 19:35.
«На дереве висел пожарный рукав, который дети использовали как тарзанку. Когда на ней качался мальчик, рукав зацепился за ветку и ребенок повис на высоте примерно в шесть-восемь метров», – сообщают в ТО ПСС.
Ребенка пришлось вытаскивать с помощью альпинистского снаряжения. После этого пожарный рукав сняли с дерева.
ИСТОЧНИК KP.RU