В Томске мальчик повис на тарзанке, зацепившись за дерево

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-05T08:47:10+03:00

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В воскресенье, 4 августа, на улице Обручева ребенок застрял в тарзанке. Сообщение о случившемся поступило в Томскую поисково-спасательную службу в 19:35.

«На дереве висел пожарный рукав, который дети использовали как тарзанку. Когда на ней качался мальчик, рукав зацепился за ветку и ребенок повис на высоте примерно в шесть-восемь метров», – сообщают в ТО ПСС.

Ребенка пришлось вытаскивать с помощью альпинистского снаряжения. После этого пожарный рукав сняли с дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU