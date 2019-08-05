В Томской области ввели противопожарный режим

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-05T06:51:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с установившейся жаркой сухой погодой опасность возникновения лесных пожаров значительно повысилась. Поэтому губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел особый противопожарный режим. Он распространяется на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов, а также городов Томск и Кедровый.

Особый режим будет действовать до 16 августа. Согласно постановлению, в это время категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.

Нельзя вести отжиги сухой травы, в том числе на землях сельхозназначения, бросать в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое. Для граждан он составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 300-500 тысяч рублей.

О возгораниях в лесах жители Томской области могут сообщить на "прямую линию" лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU